وسجل هدف المباراة الوحيد قائد الفريق الملكي كريم بنزيمة في الدقيقة 78.

وخاض فريق المدرب كارلو أنشيلوتي مباراة كبيرة ضغط في معظمها على منافسه الذي لم يظهر الكبرياء الكافي حتى لتحقيق فوز معنوي قبل التأهل الذي بدا صعباً للغاية يحتاج لشبه معجزة.

وتواصلت عقدة النادي الإنكليزي أمام نظيره الإسباني وفشل بالثأر من الفريق الذي أسقطه في نهائي الموسم الماضي في باريس.

كما سقط ليفربول أمام النادي الملكي في نهائي البطولة عام 2018 ليبقى الفريق الإنكليزي من دون أي فوز ضد ريال مدريد في آخر ثماني مباريات (7 هزائم وتعادل).

ويعود آخر فوز للريدز على ريال إلى مباراتي ثمن النهائي في موسم 2008-2009 بمجموع 5-0 (4-0 و1-0).



الوصف الكتابي المباشر لأحداث المباراة:

الشوط الثاني:

- نهاية المباراة بفوز ريال مدريد وتأهله المستحق إلى ربع النهائي.

- 90+ 2 لمسة يد على كوستاس تسيميكاس داخل منطقة جزاء ليفربول ولكن الحكم لم يعلن عنها رغم العودة للفار.

- د 78 النجم الفرنسي كريم بنزيمة يفتتح التسجيل بعد أن أضاعها فيني ومن ثم مرر البرازيلي لزميله وقائد الفريقه الذي وضعها بسهولة.

- د 69 كريم بنزيمة يسدد كرة قوية لكنها تعلو مرمى أليسون.

-د 46 بداية الشوط الثاني من المباراة.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0

- د 36 خاكبو يسدد أيضاً بقوة وكورتوا حاضر.

- د 35 فينيسيوس يخترق من جهته المفضلة ويسدد، أليسون تعلم من أخطاء الذهاب.



- د 33 نونيز يجدد التهديد بتسديدة ملتفة لكن كورتوا يمنع العبور.

- د 20 كامافينغا يسدد كرة قوية تصيب العارضة، ريال أفضل وأخطر.



- د 07 أول كرة نحو المرمى كانت من نونيز بعدما تلقى تمريرة رائعة للمصري محمد صلاح، كورتوا وقف جيداً أمام الاختبار الأول.

- د 05 بعد مرور خمس دقائق حاول ليفربول أن يكون المبادر بالضغط كما هو مطلوب منه بطبيعة الحال ولكن هدوء ريال لايزال هو المسيطر.

- د 01 الحكم الألماني فيليكس زفاير يطلق صافرة بداية اللقاء.

تشكيلة كل من ريال مدريد وليفربول:

The Reds to take on Real Madrid tonight 👊#RMALIV — Liverpool FC (@LFC) March 15, 2023

أرقام:

- فاز ريال مدريد في 6 من آخر 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول (ت1)، بعد أن خسر المواجهات الثلاثة الأولى أمام الريدز في الدوري الأوروبي/دوري أبطال أوروبا.

- ليفربول هو أحد الفرق الإنكليزية الأربعة التي فازت خارج أرضها على ريال مدريد في المسابقة الأوروبية، إلى جانب أرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي. ومع ذلك فقد خسر الريدز في آخر زيارتين له منذ فوزهم 1-0 في فبراير 2009.

- تأهل ريال مدريد في 26 مباراة من أصل 27 مباراة خروج المغلوب في الدوري الأوروبي/دوري أبطال أوروبا عندما فاز في مباراة الذهاب خارج أرضه، باستثناء الهزيمة أمام أياكس في هذه المرحلة بموسم 2018-19 (2-1 خارج أرضه، 1- 4 على ملعبه).

- في مباراة الذهاب، تلقى ليفربول 5 أهداف في مباراة أوروبية للمرة الثانية فقط في تاريخه (1-5 ضد أياكس في ديسمبر 1966). كانت أكبر هزائمهم في مجموع المباراتين في جميع المباريات ذهابًا وإيابًا في المسابقة الأوروبية بأربعة أهداف (3-7 ضد أياكس في الدوري الأوروبي 1966-1967، 2-6 ضد سبارتاك موسكو في كأس أبطال الكأس 1992-93).

