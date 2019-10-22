

عاد ريال مدريد بفوز ثمين بهدف نظيف من أرض مضيفه غلطة سراي التركي، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

هدف المباراة الوحيد سجله الألماني طوني كروس في الدقيقة 18.

فوز مهم هو الأول لريال مدريد في دور المجموعات بعد خسارة وتعادل ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان المتصدر بـ 9 نقاط، فيما تراجع كلوب بروج البلجيكي إلى المركز الثالث بنقطتين وبات غلطة سراي رابعاً وأخيراً بنقطية وحيدة.

في المجموعة ذاتها، فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة.

- نهاية المباراة بفوز ثمين لريال مدريد الذي نجح في تحقيق فوزه الأول في النسخة الحالية من أمجد الكؤوس الأوروبية.

(84) - رأسية نزونزي تعتلي مرمى كورتوا ليستمر تفوق الملوك.

(80) - ريال مدريد يسير بثبات نحو تحقيق فوز ثمين يستعيد به آماله كاملة في التأهل وغلطة سراي لا يتجرأ على مرمى كورتوا.

- النادي الملكي يفرض سيطرة شبه مطلقة على المواجهة.

(64) - إيدين هازار تلاعب بالحارس موسليرا وتجاوزه ليبقى أمام شباك خالية لكنه سدّد برعونة وأصاب العارضة.

(59) - مع مرور الوقت بدأت المساحات بالظهور في دفاع غلطة سراي، هازار ينفرد وموسليرا يتصدى ببراعة.

(52) - كريم بنزيمة يجد ثغرة للتسديد لكن محاولته تصطدم ببراعة الحارس موسليرا.

- مع بداية الشوط الثاني أشرك مدرب غلطة ساراي فاتح تريم الجزائري سفيان فيغولي مكان الهولندي دونك.

- انتهي الشوط الأوّل بتفوق ريال مدريد الذي نجح في التسجيل والحفاظ على تقدمه رغم ضغط الفريق التركي في الدقائق الأخيرة.

(38) - الهولندي ريان بابل ينجح في تجاوز كارفاخال على الجهة اليمنى ويمرّر ليونس بالهندة الذي سدّد من نقطة الجزاء لكن المتألق تيبو كورتوا أبدع في التصدي.

- لاعبو الملكي يخوضون المباراة بروح عالية وإصرار كبير من أجل تحقيق الفوز الأول في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

- الفريق التركي عاجز تماماً على صناعة الفرص ويكتفي بالدفاع مع بعض المحاولات المحتشمة التي لم تشكل خطورة على مرمى كورتوا.

- سيطر ريال مدريد على المباراة بعد تسجيل الهدف حيث حاول رفاق بنزيمة إضافة أهداف أخرى عبر الشاب رودريغو والبلجيكي هازار.

(18) - الألماني طوني كروس يستثمر تمريرة هازار الرائعة ويسدّد بقوة مسجلاً الهدف الأول لريال مدريد.

(14) - محاولة هجومية أخرى لريال مدريد عبر كريم بنزيمة الذي وجد موسليرا جاهزاً للتصدي.

(13) - النادي الملكي يرد عبر البرازيلي الشاب رودريغو الذي تسلّل من الجهة اليمني وسدّد في أحضان موسليرا.

(11) - الروماني أندون يعود لتهديد مرمى ريال مدريد مجدّداً لكن كورتوا في الموعد لوضع الكرة في الركنية.

(10) - أولى الفرص الخطرة جاءت لمصلحة الفريق التركي حيث انفرد الروماني أندون بكورتوا لكن الحارس البلجيكي لريال مدريد نجح في التصدي.

- الدقائق الأولى من المباراة أظهر خلالها النادي الملكي إصراراً على التسجيل والفوز من خلال الاندفاع والضغط والاستحواذ.

ريال مدريد يدخل مواجهة اسطنبول وعينه على تحقيق الفوز حتى لا تتضاءل آماله في التأهل إلى الدور الثاني خاصة أنه حصد نقطة وحيدة في الجولتين الأولى والثانية.

تشكيلة ريال مدريد

تشكيلة غلطة سراي