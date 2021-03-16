ريال مدريد يتطلع لتجنب المفاجأة من أتالانتا من قبل beIN SPORTS March 16, 2021 12:25 3:22 دقيقة رغم فوزه ذهاباً وبأقل الفوارق، إلا أنّ أجواء الحذر تسود فريق "ريال مدريد" لدى استقباله "أتالانتا" العنيد، الذي سيبحث عن صنع المفاجأة. تقارير إخبارية أتالانتا دوري أبطال أوروبا ريال مدريد -آخر الفيديوهات 0:22 دقيقة إنتر يعلن إصابة دامبروزيو بفيروس كورونا 4:03 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 2:56 دقيقة مباراة الزمالك والترجي – التغطية الخاصة 0:46 دقيقة الأهلي ينتفض أمام فيتا كلوب 4:05 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 0:33 دقيقة رسمياً عودة إبراهيموفيتش إلى صفوف المنتخب السويدي 0:40 دقيقة ملعب الفيلودروم يتحوّل إلى مركز تلقيح ضد كورونا 3:21 دقيقة مولودية الجزائر يستقبل تونغيت في مباراة مصيرية 2:56 دقيقة الزمالك يبحث عن التمسك بحظوظه من بوابة الترجي 3:36 دقيقة تعاطف كبير مع دي ماريا وماركينيوس