حقّق ريال مدريد فوزاً مثيراً على ضيفه باريس سان جيرمان (3-1) الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليحجز بطاقة العبور إلى ربع نهائي المسابقة القارية

وفرض الفرنسي كريم بنزيمة نفسه نجماً للموقعة الرائعة بتوقيعه لثلاثية فريقه في الدقائق 61 و76 و78.

في المقابل وقّع كيليان مبابي هدف سان جيرمان الوحيد في الدقيقة 39.

يذكر أنّ مباراة الذهاب آلت لمصلحة فريق العاصمة الفرنسية بهدف دون رد.

تفاصيل المباراة :

نهاية المباراة: ريال مدريد (3-1) باريس سان جيرمان

رغم سيل الفرص لم تتغيّر نتيجة المواجهة.

الفريقان يتبادلان الهجمات.

سلسلة فرص متتالية لريال مدريد الذي استغل ارتباك الباريسيين.

الدقيقة 78: المتألّق بنزيمة يسجّل الثالث لمصلحة ريال مدريد (3-1). أي مباراة يقدّمها الفرنسي !

الدقيقة 76: بنزيمة يعاود الكرّة ويبصم على ثاني أهداف الميرينغي (2-1).

الدقيقة 73: البرازيلي فينيسيوس جونيور يُهدر فرصة ذهبية رغم موقعه المناسب للتسجيل !

ريال يرمي بثقله نحو الهجوم مقابل صمود باريسي مُلفت.

الدقيقة 64: رأسية بنزيمة كادت تغالط دوناروما.

الدقيقة 61: بنزيمة يستغل خطأ فادحاً من حارس مرمى سان جيرمان دوناروما ويوقّع هدف التعادل (1-1).

دخول الفرنسي إدواردو كامافينغا والبرازيلي رودريغو في تشكيلة ريال مدريد (57).

الدقيقة 54: هدف مٌلغى لنجم المباراة مبابي.

انتشار رائع للاعبي الفريق الضيف الذين يقدّمون إحدى أفضل مبارياتهم هذا الموسم.

التسرّع يطغى على أداء فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي !

ريال مدريد مُطالب بالتدارك قبل فوات الأوان في حين سيعمل سان جيرمان على استغلال المساحات التي سيتركها أصحاب الأرض لتوقيع هدف الاطمئنان.

بداية الشوط الثاني: ريال مدريد (0-1) باريس سان جيرمان

نهاية الشوط الأول: ريال مدريد (0-1) باريس سان جيرمان

شوط باريسي بامتياز ينتهي على تقدّم زملاء كيليان مبابي بهدف دون رد. ريال مدريد كان خارج الموضوع ولو لا تألّق كورتوا لكانت النتيجة أثقل !

الدقيقة 39: مبابي يفتتح التسجيل لمصلحة فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من تسديدة قويّة داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 35: دوناروما ينجح في التصدّي لرأسية بنزيمة المتقنة.

الدقيقة 34: مبابي يسجّل لمصلحة الضيوف لكن الحكم الهولندي داني ماكيلي يُلغي الهدف بداعي التسلّل.

الدقيقة 31: الأرجنتيني ليونيل ميسي يمرّ بجانب افتتاح النتيجة للباريسيين بعد انفراده بالحارس المدريدي كورتوا.

الدقيقة 25: النجم كريم بنزيمة يظهر ليعلن أولى فرص الملكي ! تسديدة رائعة من الفرنسي وحارس الفريق الباريسي، الإيطالي جانلويجي دوناروما، يستأسد ويحوّل الكرة لركنية لم تأت بالجديد.

الفريق الباريسي أخطر إلى حد الآن. الثلاثي نيمار وميسي ومبابي يمارس ضغطاً رهيباً على دفاع فريق العاصمة الإسبانية من خلال الهجمات العكسية الخاطفة.

الدقيقة 21: تصويبة قويّة من نيمار وكورتوا في الموعد !

الدقيقة 13: مبابي من جديد يتوغّل داخل منطقة جزاء المُضيف ويسدّد كرة أرضية زاحفة أبدع كورتوا في التصدّي لها.

الدقيقة 8: أول فرصة سانحة للتسجيل في اللقاء من أقدام كيليان مبابي الذي استلم الكرة من البرازيلي نيمار وانطلق بسرعة داخل منطقة الجزاء ثمّ سدّد بقوّة لكن حارس الميرينغي البلجيكي تيبو كورتوا تصدّى بثبات.

باريس سان جيرمان يبحث عن امتصاص حماس المدريديين.

ريال مدريد مندفع نحو الهجوم منذ البداية أملاً في تعويض خسارته ذهاباً بهدف نظيف.

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

صافرة البداية

الدولي الهولندي داني ماكيلي حكماً لقمّة الفريق الملكي وضيفه الباريسي.

المباراة رقم 500 لكريم بنزيمة كأساسي مع ريال مدريد في جميع المسابقات

ملعب سانتياغو بيرنابيو مسرحاً لقمّة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

تشكيلة ريال مدريد

تشكيلة باريس سان جيرمان