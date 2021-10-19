صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب وبعد خسارته المفاجئة، أمام شيريف تيراسبول المولدوفي بهدف لإثنين في الجولة السابقة، سيعول على نجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة المتألق بشكل لافت هذا الموسم، لخطف نقاط المباراة الثلاث، في الوقت الذي سيعمل فيه شاختار متذيل المجموعة ما بوسعه للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لكسب نقاط المواجهة لإنعاش آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة.

