رئيس أتالانتا يصف مواجهة سان جيرمان بالمباراة الخالدة من قبل beIN SPORTS July 10, 2020 22:19 1:03 دقيقة قال أنطونيو بيركاسي رئيس نادي أتالانتا إنّ فريقه يحلُم بالوصول إلى النهائي واصفاً مواجهة باريس سان جيرمان بالمباراة الخالدة. أتالانتا باريس سان جيرمان -آخر الفيديوهات 1:17 دقيقة بوتراغينيو يتجنب التعليق على قرعة أبطال أوروبا 1:03 دقيقة رئيس أتالانتا يحلم بالوصول إلى نهائي أبطال أوروبا 0:48 دقيقة ناصر الخليفي: "مواجهة أتالانتا مثيرة للاهتمام" 0:54 دقيقة قرعة دوري أبطال أوروبا لا تشتغل سيتيين حالياً 2:53 دقيقة مباراة ريال مدريد (2) وألافيس (0) - التغطية الخاصة 3:19 دقيقة مباريات قوية في ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي 2:17 دقيقة سحب قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 1:13 دقيقة باركلي يتطلّع لمواصلة التألق مع تشيلسي 1:49 دقيقة ليدز يونايتد يواصل تصدّر الـ"تشامبيونشيب" 2:54 دقيقة لقب جديد من نصيب فلومينينسي