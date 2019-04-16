وقلب أياكس التوقعات مجدداً وانتصر على مضيفه يوفنتوس الإيطالي 2-1 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وكان أياكس قد فجّر أكبر مفاجآت دوري أبطال أوروبا بإقصاء حامل اللقب ريال مدريد الإسباني من الدور الفائت.

وقال دي يونغ: "نحن سعداء بالوصول إلى نصف النهائي ونستحق التأهل بسبب ما قدمناه في الشوط الثاني".

وعن مقارنة صعوبة مواجهة يوفنتوس بسابقتها أمام ريال مدريد: "في الحقيقة مباراة ريال مدريد واجهنا صعوبات أكثر، أياكس لديه جودة عالية".

وعن مشوار أياكس في البطولة قال دي يونغ: "كلّ شيء ممكن، نريد الفوز باللقب لكننا سنلعب أمام فرق قوية، اللعب أمام برشلونة في النهائي سيكون أمراً جميلاً والفوز باللقب سيكون أكثر جمالاً".