وذكر موقع النادي الكاتالوني أن اللاعبان عادا للتمارين التي بدأت اليوم استعداداً لمواجهة الفريق ضد نابولي ولكن بشكل فردي.

وعانى غريزمان من مشكلة في الفخذ خلال الفوز 1-0 على ريال بلد الوليد في 11 تموز/ يوليو ، مما أجبره على عدم المشاركة في آخر مباراتين من الدوري الإسباني، الذي توج به ريال مدريد.

أما بالنسبة إلى ديمبيلي، فقد انتهى موسمه المحلي عندما خضع لعملية جراحية لإصلاح أوتار الركبة المتضررة في شباط/ فبراير.

لكن مع تمديد موسم 2019-2020 بسبب جائحة فيروس كورونا فمن المحتمل رؤية ديمبيلي في دوري أبطال أوروبا.

من جهته تدرب المدافع الفرنسي كليمون لونغلي، وحده أيضاً بعيداً عن المجموعة بعد معاناته في الفخذ ضمن المباراة الأخيرة للبلاوغرانا في الدوري.

وبدأ برشلونة الاستعدادات لمباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام نابولي، والتي ستلعب في 8 آب/ أغسطس في ملعبه كامب نو، وتعادل الفريقان 1-1 في اللقاء الأول الذي لعب في إيطاليا شهر شباط/ فبراير الماضي.