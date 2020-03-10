ديلي آلي يعترف بأحقية لايبزيغ بالتأهل March 10, 2020 23:16 1:09 دقيقة اعترف نجم توتنهام ديلي آلي أن فريقه لم يقدم ما يشفع له العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب لايبزيغ الألماني. مقابلات -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة ديلي آلي يعترف بأحقية لايبزيغ بالتأهل 0:35 دقيقة مبابي يخضع لفحص فيروس كورونا والنتيجة سلبية 0:10 دقيقة هل يملك ريال مدريد مباريات أسهل من برشلونة؟ 0:43 دقيقة غوارديولا يفضل تعليق المباريات على غياب الجماهير 0:35 دقيقة تأجيل السوبر التونسي بين الترجي والصفاقسي 3:48 دقيقة لايبزيغ يكرّر فوزه على توتنهام ويبلغ ربع النهائي 4:57 دقيقة إيليشيتش يقود أتالانتا لإكمال حلمه في أبطال أوروبا 0:35 دقيقة هل ينتهي الدوري الإيطالي بعدم منح اللقب لأيّ فريق؟ 11:50 دقيقة موجز الأخبار 2:04 دقيقة آخر أخبار كورونا وتأثيره على الأحداث الرياضية