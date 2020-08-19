وأضاف اللاعب الكندي الشاب: أنا سعيد بالنتيجة، بالنسبة لي، إنه حلم تحقق. اللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، إنه كل ما يمكنك أن تتمناه. بالتأكيد باريس سان جيرمان لن يكون سهلا ًفي النهائي. نخوض كل مباراة على أساس أنها مباراة نهائية، وهذا ما سنقوم به ضد سان جيرمان".

