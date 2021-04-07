دراكسلر يشيد بكليان مبابي من قبل beIN SPORTS April 7, 2021 23:39 1:04 دقيقة أشاد اللاعب الألماني يوليان دراكسلر بما فعله زميله في فريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، عند مواجهة بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. مقابلات دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة توخيل: "واجهنا صعوبات لكننا لم نستسلم" 1:05 دقيقة مبابي: لعبنا مباراة جيدة أمام أفضل نادٍ في العالم 1:04 دقيقة دراكسلر يشيد بكليان مبابي 5:12 دقيقة باريس سان جيرمان يحقق فوزاً مثيراً على بايرن 1:18 دقيقة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مع آخر التحديثات 3:19 دقيقة واقعية تشيلسي تتغلب على "حماسة" بورتو 3:51 دقيقة إنتر ميلان يواصل زحفه بثبات نحو اللقب 3:59 دقيقة يوفنتوس يتخطى نابولي في اللقاء المؤجل 3:18 دقيقة "الغربال" يتطلع لتجربة احترافية جديدة 3:04 دقيقة يوفي يستقبل نابولي في لقاء مؤجل عن الجولة الثالثة