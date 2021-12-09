صحيفة سبورت الكتالونية عنونت "وداع حزين لدوري الأبطال"، كما أضافت جزءا من تصريحات المدرب تشافي الذي قال بدوره إن برشلونة لا يستحق ما حدث، مشيرا إلى بداية حقبة جديدة.

في حين وضعت صحيفة "موندو ديبورتيفو" صورة لتيرشتيغن حين أخفق في التصدي لهدف من أهداف البايرن، وكتبت بالخط العريض "تحت الصفر".

أما في مدريد فكان عنوان صحيفة ماركا مختصرا بكلمة "الغرق" مع صورة ٍ معبرة ٍ لبيكيه.



بدورها كتبت صحيفة آس عنوان "إلى الجحيم"، وأضافت في عنوانها الفرعي "البارسا يعيش كارثة تاريخية بسقوطه لأول مرة منذ واحد ٍ وعشرين عاما في دورِ المجموعات وانتقاله للعب في الدوريّ الأوروبي.