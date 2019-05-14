ونال السلوفيني دامير سكومينا شرف إدارة المواجهة التاريخية التي يحتضنها ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد يوم 1 حزيران/ يونيو القادم.

وتأهل ليفربول إلى النهائي بعد ريمونتادا تاريخية أمام برشلونة قلب بها تأخره بثلاثية ذهاباً إلى فوز أسطوري إياباً برباعية نظيفة، فيما تجاوز توتنهام أياكس الهولندي بعد خسارته ذهاباً بهدف نظيف على ملعبه وفوزه إياباً 3-2 في أمستردام.

أدار سكومينا 3 مباريات لتوتنهام ولم يحقق الفريق اللندني أي فوز.

وسيكون نهائي مدريد تاريخي بامتياز إذ سيشهد استعمال تقنية الفيديو (VAR) للمرة الأولى في تاريخ الأدوار النهائية لدوري الأبطال.

يذكر أن سكومينا كان أول حكم يلغي هدفاً باستخدام الـ VAR في تاريخ دوري الأبطال حين ألغى هدف أياكس أمام ريال مدريد في 13 شباط/فبراير الماضي في ذهاب ثمن النهائي.

أبرز المباريات التي أدارها سكومينا في مسيرته كانت نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد الإنكليزي وأياكس الهولندي وانتهى بفوز يونايتد يوم 24 أيار/مايو 2017، كما أدار مباراة السوبر الأوروبي بين تشيلسي الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وانتهت بفوز الثاني 4-1، عام 2012.

أدار سكومينا 5 مباريات لليفربول خسر الفريق الإنكليزي 4 وفاز بالأخيرة أمام نابولي (1-صفر) لحساب دور المجموعات والتي أهلته إلى ثمن النهائي هذا الموسم.

مباراة نهائي مدريد ستكون خامس مباراة يديرها سكومينا هذا الموسم في دوري الأبطال، إذ أدار مواجهتين في دور المجموعات ومباراتين في الدور ثمن النهائي.

كان سكومينا حكماً رابعاً في المباراة التي خسرها بوروسيا دورتموند، بقيادة المدرب الحالي لليفربول يورغن كلوب، أمام بايرن ميونيخ في نهائي ويمبلي 2013.

طاقم تحكيم نهائي دوري أبطال أوروبا

حكم رئيسي - دامير سكومينا (سلوفينيا)

مساعد أول - يوري برابروتنيك (سلوفينيا)

مساعد ثان - روبيرت فوكان (سلوفينيا)

حكم رابع - أنطونيو ماتيو لاهوز (إسبانيا)

حكام الفيديو (VAR) - داني ماكيلي يساعده فان بويكل وفيليكس زواير ومارك بوش.

وسيدير الإيطالي جانلوكا روكي المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي بين تشيلسي وأرسنال الإنكليزيين في عاصمة أذربيدجان باكو.