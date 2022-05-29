جماهير ريال مدريد تعيش ليلة سعيدة بعد التتويج باللقب الـ 14 من قبل beIN SPORTS May 29, 2022 14:56 2:49 دقيقة اشتعلت هيستيريا فرحة أنصار الملكي بالعاصمة مدريد بعد تتويج فريقها باللقب الرابع عشر في دوري الأبطال. تقارير إخبارية ريال مدريد ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة ماني أخبر إدارة الريدز رغبته بالرحيل (تقارير) 0:43 دقيقة دجوكوفيتش يعبر إلى ربع نهائي رولان غاروس 0:44 دقيقة رانغنيك يتخلى عن دوره كمستشار لمانشستر يونايتد 1:14 دقيقة لقاء مع غاريدو مدرب الأهلي والوداد السابق 2:06 دقيقة أمسية حزينة أخرى لجماهير الريدز أمام ريال مدريد 24:19 دقيقة الركراكي يتوقع مباراة متوازنة مع الأهلي 2:49 دقيقة كيف عاشت جماهير ريال مدريد ليلة الفوز بالـ14 21:45 دقيقة موسيماني والشناوي يؤكدان على حسن استعداد الأهلي 0:46 دقيقة القادري يعرب عن فخره بقيادة تونس في مونديال قطر 2:34 دقيقة الجماهير المصرية تواصل توافدها إلى المغرب