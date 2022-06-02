جدل سياسي واتهامات متبادلة بعد أحداث ملعب فرنسا من قبل beIN SPORTS June 2, 2022 09:02 3:13 دقيقة يبدو أن الفوضى التي شهدها ملعب فرنسا قبل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا لم تعد مجردَ حدثٍ رياضي عابر، بل أخذت طابعا سياسيا بامتياز في فرنسا. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة تونس لتسجيل بداية قوية من بوابة غينيا الاستوائية 0:37 دقيقة البرتغال تخوض مرانها الأخير قبل السفر إلى إسبانيا 1:13 دقيقة إسبانيا تسعى لانطلاقة جيدة أمام البرتغال 0:52 دقيقة مانشيني: "ارتكبنا بعض الأخطاء" 3:13 دقيقة جدل سياسي واتهامات متبادلة بعد أحداث ملعب فرنسا 5:05 دقيقة مراسم تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب الفيناليسيما 5:13 دقيقة الأرجنتين تظفر بلقب الفيناليسيما على حساب إيطاليا 5:29 دقيقة أوكرانيا تتجاوز اسكتلندا وتضرب موعداً مع ويلز 0:56 دقيقة الشوربجي والطيب إلى نصف نهائي بطولة الجونة 2:33 دقيقة ليبيا تستهل مشوارها بفوز على بوتسوانا