توالت ردود الأفعال على تويتر وأبرزها من لاعبي ليفربول السابقين.
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جيمي كاراغر قائد الريدز سابقًا غرّد بقوله إنها أعظم ليلة يشهدها أنفيلد في تاريخه.
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المهاجم الألماني السابق ديتمار هامان فكتب: رائع ليفربول، أي فريق هذا، مستحق بكل تأكيد، ليست صدفة أن يواصل هذا الفريق تقديم أوقات مميزة، أنفيلد ساحر.
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العائلة المالكة في بريطانيا عبر تغريدة "كين سينغتون" الحساب الناطق باسم الأمير ويليام وزوجته حيث كتب: عمل رائع ليفربول، يا لها من نتيجة وعودة.
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كذلك استغل عدد كبير من الناس تغريدة لبرشلونة بعد تسجيل ليفربول الهدف الأول لتكون مدعاة للسخرية حيث كتب حساب البرسا: نسجل هدفًا ، يريدون خمسة.. وسنسجل على الأقل واحداً..