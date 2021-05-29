توخيل وحلم التتويج بدوري أبطال أوروبا من قبل beIN SPORTS May 29, 2021 15:07 2:03 دقيقة نجح المدرّب الألماني توماس توخيل في إعادة التوازن لتشيلسي منذ أن أشرف عليه وسط الموسم خلفا لفرانك لامبارد. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا تشيلسي توماس توخيل -آخر الفيديوهات 2:04 دقيقة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي - التغطية الخاصة 3:29 دقيقة ثامن نهائي بين فريقين من دولة واحدة في الأبطال 0:49 دقيقة المجر تسمح بتوافد المشجعين الأجانب في "يورو 2020" 2:03 دقيقة توخيل وحلم التتويج بدوري أبطال أوروبا 3:15 دقيقة غوارديولا أمام فرصة إهداء السيتي لقب دوري الأبطال 3:38 دقيقة ستيفن وبوليسيتش...لاعبان أميركيان في نهائي الأبطال 1:00 دقيقة تأجيل محاكمة الطاقم الطبي لمارادونا 2:47 دقيقة تشيلسي يبحث عن لقبه الثاني من بوابة مانشستر سيتي 2:04 دقيقة "سيتي" ينشد تحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا 6:23 دقيقة آخر أخبار نهائي الأبطال من أرض ملعب دراغاو