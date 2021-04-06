توخيل متفائل قبل مواجهة بورتو من قبل beIN SPORTS April 6, 2021 22:07 0:30 دقيقة أكد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي أن لديه شعورا قويا بقدرة الفريق على تجاوز بورتو والعبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. مقابلات دوري أبطال أوروبا تشيلسي بورتو توماس توخيل -آخر الفيديوهات 4:17 دقيقة أسبقية غير مطمئنة لمان سيتي على حساب دورتموند 1:22 دقيقة فاسكيز يحذّر من تأثير هدف ليفربول 1:01 دقيقة غوارديولا يعاين عيوب فريقه رغم الفوز 1:36 دقيقة فينيسيوس يكشف عن تعليمات زيدان أمام ليفربول 4:32 دقيقة فينيسيوس يقود ريال مدريد لتجاوز ليفربول 0:25 دقيقة أنس جابر تسير بثبات في "بطولة تشارلستون" 0:30 دقيقة توخيل متفائل قبل مواجهة بورتو 2:28 دقيقة ألونسو يعلق على خبر وقوع مشاجرة في تدريبات تشيلسي؟ 0:22 دقيقة قطر تعيد الحياة إلى رياضة كرة الطاولة 1:28 دقيقة رئيس فالنسيا يعرب عن دعمه للفرنسي دياكابي