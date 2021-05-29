توخيل المتألق يواصل تفوقه على غوارديولا من قبل beIN SPORTS May 30, 2021 00:06 2:02 دقيقة واصل الألماني توماس توخيل تفوقه على مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، إذ تمكن مدرب تشيلسي الذي تسلم مهام منصبه في منتصف الموسم من الفوز على غوارديولا ثلاث مرات في غضون 42 يوماً فقط. دوري أبطال أوروبا بيب غوارديولا مانشستر سيتي تشيلسي توماس توخيل -آخر الفيديوهات 2:31 دقيقة فينغر يتحدث عن أسباب تفوق تشيلسي على مانشستر سيتي 2:49 دقيقة تشيلسي يكتب التاريخ ويتوج في قلب ملعب " دراغاو" 0:31 دقيقة توخيل يصف مشاعره الخاصة بعد تتويج تشيلسي باللقب 2:02 دقيقة توخيل المتألق يواصل تفوقه على غوارديولا 1:23 دقيقة فيرنر: الفوز بدوري الأبطال يعني كل شيء 1:01 دقيقة سعادة غوارديولا بفضية دوري الأبطال تثير الجدل 2:04 دقيقة حكيم زياش: "لقد أتيت إلى تشيلسي لتحقيق الألقاب" 1:18 دقيقة هالاند هدافاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا 4:27 دقيقة لحظات تاريخية بين فرحة تشيلسي ودموع لاعبي سيتي 0:34 دقيقة تشيلسي يمتع وبوليسيتش يهدر فرصة حسم اللقب