وسجل لمانشستر سيتي، رحيم ستيرلينغ 4، 21، والبرتغالي بيرناردو سيلفا 11، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو 59.

ولتوتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ مين 7، 10، والإسباني فيرنانردو يورنتي 73.

وكانت مباراة ملعب الاتحاد ملحمية بكل ما للكلمة من معنى، فسجل فيها 5 أهداف من أول 5 تسديدات على المرمى بعد 21 دقيقة فقط على البداية.

وكان سيتي يمني النفس بالذهاب بعيداً في البطولة والاستمرار في القتال على الجبهات جميعها، ولكن خسارته ذهاباً 1-0 كان لها عظيم الأثر في الخروج.

وهذه المرة الثانية التي يتأهل فيها توتنهام إلى هذا الدور بعد عام 1962.

تفاصيل من المباراة

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي وتأهل توتنهام

- الحكم شاكير 90+3 يلغي هدف لسيتي سجله رحيم بالفار بعد تسلل أغويرو

- د 88 المباراة تقترب من نهايتها هدف واحد يكفي سيتي

- د 73 الإسباني يورنتي يسجل الثالث "المؤهل" لتوتنهام بهد هدف مثير للجدل شك به الحكم وتأكد من صحته في الفار.

- هدف رابع لسيتي د 59 الهداف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو يفجر المدرجات بهدف من تسديدة جانبية قوية جداً بالقدم اليمنى بعد أن قدمها له البلجيكي دي بروين بثقة تمريرة حاسمة.

- د 58 الحارس البرازيلي لسيتي إيدرسون يتصدى بروعة لرأسية خطيرة للبديل الإسباني يورنتي

- د 54 دي بروين يسدد كرة قوية يبعدها لوريس لركنية، سيتي يضغط بشدة

ساهم ستيرلينغ في إحراز 17 هدفاً في آخر 15 مباراة له في الأبطال على ملعب مانشستر (صنع 7 وسجل 10)

- نهاية واحد من أجمل وأغزر أشواط دوري أبطال أوروبا 3-2 لسيتي، فريق بيب على بعد هدف .

- د 43 سون يسدد بكرة قوية مرت بالقرب من القائم الأيسر لإيدرسون

سون هيونغ مين الكوري الجنوبي (12 هدفاً) تجاوز ماكسيم شاتسكيخ الاوزبكي (11 هدفاً) ليصبح أفضل هداف آسيوي في تاريخ دوري أبطال أوروبا

- د 21 هدف لسيتي عن طريق رحيم بعد عرضية رائعة من دي بروين.

أسرع مباراة بتاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل فيها 4 أهداف بعد 10 دقائق و43 ثانية.

- د 11 هدف لمانشستر سيتي عن طريق البرتغالي برنانردو سانتوس. (2-2) لتبدأ المباراة من

جديد.

- هدف ثان لسيتي د 10 سون يسجل هدف التقدم في مباراة مجنونة للغاية بعد تمريرة من أريكسون تلاها تسديدة رائعة من الكوري.

- د 7 هدف لتوتنهام عن طريق الكوري سون الذي استغل خطأ مدافع سيتي لابورت وسدد كرة قوية ارتطمت بقدم إيدرسون لكنها تابعت طريقها للمرمى.

- هدف لمانشستر سيتي د 4 رحيم ستيرلينغ يصنع الفارق مبكراً بهدف يريح فيه فريقه من تسديدة مركزة، بعدما تلقى تمريرة دي بروين بنجاح.

- الحكم التركي الشهير جونيت شاكير يطلق صافرته الأولى

حقائق عن المباراة:

- 10 فقط من الفرق الـ32 السابقة التي خسرت 1-0 خارج أرضها في ذهاب لقاء اقصائي في دوري الأبطال تأهلت إلى الدور التالي (31%).

- خرج توتنهام في آخر مرة فاز 1-0 على أرضه في ذهاب لقاء اقصائي في المنافسات الأوروبية: كانت أمام كايزرسلاوتن في الدور الثاني من كأس الاتحاد في 1999-2000 (نتيجة إجمالية 2-1).