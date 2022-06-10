وجاء في التّقرير تعبير عن الأسف لرد فعل الشّرطة على الأحداث التي تسبّبت في إلحاق ضرر جَسيم بصورة فرنسا، مع اعتراف بأنّ أحداث نهائيّ دوريّ الأبطال أثارت تساؤلات من المراقبين الخارجيّين حول قُدرة فرنسا على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى المُوكلة إليها قريبا.

وذلك في إشارة الى أولمبياد باريس 2024، وأوصى التقرير بإنشاء ِ هيئة توجيهيّة وطنيّة للأحداث الرياضيّة الدوليّة ذات الأهميّة الكبرى، على غرار النّموذج القائم لأولمبياد باريس، وعزا التّقرير الأحداث إلى ما أسماه "الخلل الوظيفيّ المتعلّق بتحديد المسؤليّات"

