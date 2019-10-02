

ورغم الفرص العديدة التي أتيحت للفريقين فقد فشل طرفا المواجهة في التسجيل لينتهي اللقاء على تعادل "أبيض".

وبهذا التعادل رفع نابولي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة في حين بات خينك ثالثاً برصيد نقطة يتيمة.

وكان نابولي حقق نتيجة مميزة في الجولة الأولى، بالفوز على ضيفه ليفربول الإنكليزي حامل اللقب 2-صفر، لكنه عجز بالتفوق على فريق سقط أمام سالزبورغ النمساوي 2-6.

وجاء الشوط الأول حماسيا بدأه نابولي بقوة مع فرص ذهبية للتسجيل وهز الخشبات ثلاث مرات، قبل أن يستعيد خينك إيقاعه في النصف الثاني ويفرض سيطرة نسبية.

وقال أنشيلوتي "عرفنا أن هذه المباراة قد تكون صعبة. ببساطة توجب علينا أن نكون أكثر نجاعة. هذا كل ما يمكنني قوله عن أداء فريقي".

