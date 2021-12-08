وجاءت هذه النتيجة في مصلحة يوفنتوس الذي خطف النقاط الثلاث المهمة من مواجهته مع ضيفه مالمو السويدي بتغلب عليه 1-0 في "أليانز ستاديوم" ليخطف المركز الاول في المجموعة الثامنة في الرمق الأخير.

وتصدر يوفنتوس المجموعة برصيد 15 نقطة متقدمًا على تشلسي الثاني بـ 13 نقطة فيما احتل زينيت المركز الثالث بأربع نقاط ومالمو المركز الرابع بنقطة واحدة.

وكان سبق ليوفنتوس وتشيلسي أن حسما تأهلهما إلى دور الـ16 في الجولة الماضية، فيما اقتصرت المعركة في الجولة الأخيرة على صدارة المجموعة.

وعلى ملعب غازبروم أرينا الخاص بزينيت، ووسط درجة حرارة متدنية جداً لامست الـ 12 تحت الصفر، ظن تشيلسي أنّه انتزع الفوز عندما سجّل له الألماني تيمو فيرنر هدفاً في الدقيقة 85 ليتقدم فريقه 3-2، إلا انّ الفريق الروسي أحبط آمال البلوز بهدف التعادل القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل عن الضائع عن طريق ماغوميد أوزدوييف.

سجّل أهداف تشيلسي فيرنر (2 و85) والبلجيكي روميلو لوكاكو (62)، بينما سجّل لزينيت كل من البرازيلي كلودينيو (38)، الإيراني سردار آزمون (41) وماغوميد أوزدوييف (90+4).