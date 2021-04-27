أقيمت المباراة مساء الثلاثاء، على ملعب الفريدو دي ستيفانو معقل الفريق الملكي، وفاجأ تشيلسي أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 14 أحرزه كريستيان بوليسيتش، قبل أن يتعادل كريم بنزيمة لريال مدريد في الدقيقة 29.

وستقام مباراة العودة يوم الأربعاء، الخامس من أيار/مايو القادم على ملعب ستامفورد بريدج.



ريال مدريد وتشيلسي - أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 85 – الأفضلية الآن لريال مدريد الذي يحاول تسجيل هدف مباغت ينهي به مواجهة الذهاب لصالحه، إلا أن يقظة دفاع تشيلسي وحارس الفريق إدوارد ميندي حالت دون استقبال شباكهم للهدف الثاني.

الدقيقة 74 – حكيم زياش كاد أن يباغت حارس ريال مدريد كورتوا وسدد كرة خادعة داخل المرمى إلا أن الحارس البلجيكي أمسكها بصعوبة.

الدقيقة 65 – زيدان دفع بلاعب تشيلسي السابق ونجم الريال الحالي إيدين هازارد بدلا من فينيسيوس جونيور بينما دفع توخيل بحكيم زياش وكاي هافيرتس بدلاً من بوليسيتش وفيرنر، المدربان يبحثان عن تطوير فريقيهما هجومياً أملاً في حسم نتيجة المباراة.

الدقيقة 55 – بداية هادئة للشوط الثاني الذي غلب عليه التحفظ الدفاعي إلى الآن، ريال مدريد لجأ إلى التحفظ الدفاعي خوفاً من الاختراقات السريعة للاعبي تشيلسي خاصة من الجانبين.

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع تعادل مثير بهدف لهدف بين ريال مدريد وضيفه تشيلسي، الفريق اللندني دخل المباراة بقوة واستمر عطائه المتميز طوال الشوط الأول، وريال مدريد تخطى صدمة البداية وعدل أوضاعه مع نهاية الشوط، إلا أن جماعية تشيلسي منحته الأفضلية بشكل عام.

الدقيقة 29 – كريم بنزيمة يحرز هدف التعادل لريال مدريد، الكرة وصلته داخل منطقة جزاء تشيلسي بعد تمريرة رأسية من إيدير ميليتاو إلا أنه سيطر عليها بمهارة فائقة وسددها بقوة في الشباك معلناً هدف التعادل لأصحاب الأرض.

الدقيقة 22 – الظهور الأول "أخيراً" لريال مدريد في المباراة على الصعيد الهجومي، كريم بنزيمة استلم الكرة على حدود منطقة جزاء تشيلسي واستدار ثم سدد صوب المرمى إلا أن كرته اصطدمت بالقائم، فضاعت فرصة التعادل على الفريق الملكي.

الدقيقة 14 – تشيلسي يؤكد أفضليته بهدف رائع لكريستيان بوليسيتش، الأميركي الموهوب استلم الكرة داخل منطقة الجزاء من المدافع الألماني روديغير ومر بسهولة من الحارس كورتوا ثم سددها بثقة وثبات في المرمى معلناً هدف التقدم للفريق اللندني.

الدقيقة العاشرة – هجمة خاطفة لتشيلسي، مايسون ماونت يتوغل بشكل رائع ويرفع كرة على حدود منطقة الجزاء يقابلها كريستيان بوليسيتش برأسه إلى فيرنر الذي سددها مباشرة إلا أن كورتوا حارس الريال أنقذ مرماه من هدف محقق.

الدقيقة الخامسة – بداية قوية لتشيلسي واستحواذ واضح على الكرة على حدود منطقة جزاء ريال مدريد، الفريق الإنكليزي يسعى لمفاجأة ريال مدريد في عقر داره.

الدقيقة الأولى – الحكم الهولندي داني ماكيلي أطلق صافرته معلناً انطلاق المواجهة الكبرى المرتقبة بين ريال مدريد وضيفه تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة الفريقين

ريال مدريد

تشيلسي