تشيلسي يستضيف مالمو وعينه على النقاط الثلاث من قبل beIN SPORTS October 20, 2021 12:25 2:34 دقيقة يتطلّع تشيلسي إلى تعزيز حظوظه في السّباق لخطف إحدى بطاقات التأهّل عن المجموعة الثامنة بعد التعثّر في الجولة الماضية والخسارة بملعب يوفنتوس وذلك عندما يستقبل مالمو السويدي الباحث عن فوزه الأوّل. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا يوفنتوس تشيلسي مالمو -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة أغويرو ضمن لائحة برشلونة التي ستواجه دينامو كييف 0:59 دقيقة الشكوك تحوم حول مشاركة دجوكوفيتش في بطولة أستراليا 3:09 دقيقة برشلونة يبحث عن تأكيد استفاقته أمام دينامو كييف 0:59 دقيقة جولة رمزية من استاد أحمد بن علي إلى استاد الثمامة 1:01 دقيقة شاهد.. الفيديو التشويقي لاستاد الثمامة 3:09 دقيقة يونايتد يسعى لاستعادة التوازن عندما يواجه أتالانتا 2:54 دقيقة عملية استلام بطاقة المشجع تسير بسلاسة وسرعة 1:21 دقيقة الجزائري هشام بوداوي في لقاء خاص مع beIN SPORTS 0:39 دقيقة بايرن ميونيخ يحل ضيفاً ثقيلاً على بنفيكا 1:46 دقيقة ليل ينشد الفوز من بوابة إشبيلية