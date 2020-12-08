وافتتح التسجيل في اللقاء الفرنسي ريمي كابيلا لكراسوندار في الدقيقة 24 قبل أن يتعادل جورجينهو لتشيلسي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وفي اللقاء الآخر ضمن المجموعة ذاتها، انتصر إشبيليه الإسباني خارج قواعده بثلاثة أهداف مقابل هدف على رين الفرنسي وسجل للفريق الأندلسي جيوليس كوندي في الدقيقة 32 ويوسف النصيري في الدقيقتين 45 و81، فيما أحرز جورجينيو روتر هدف رين الوحيد.

وكانت المجموعة الخامسة قد حسمت بشكل تام منذ المرحلة الماضية، وأنهى تشيلسي مبارياته متصدراً برصيد 14 نقطة وحل إشبيلية ثانية برصيد 13 فيما جاء كراسنودار في المركز الثالث برصيد 5 نقاط وسيشارك في الدور 32 من مسابقة الدوري الأوروبي، وتذيل رين ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ملخص مباراة رين وإشبيلية



