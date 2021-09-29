أطاح يوفنتوس الإيطالي بضيفه تشيلسي الإنكليزي حامل اللقب عندما تغلب عليه 1-صفر الأربعاء في تورينو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووقّع المهاجم الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46.

وهو الفوز الثاني تواليا ليوفنتوس في المسابقة بعد الأول بثلاثية نظيفة على مستضيفه مالمو السويدي، فرفع رصيده إلى ست نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام تشيلسي الذي تراجع إلى المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن زينيت سان بطرسبرغ الروسي (فاز عليه 1-0 في الجولة الافتتاحية) الذي أكرم وفادة الفريق السويدي برباعية نظيفة في وقت سابق اليوم.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة: يوفنتوس (1-0) تشيلسي

رغم الفرص المتتالية للفريق الضيف فقد بقيت النتيجة على حالها.

الدقيقة 90+5: هافيرتس يمرّ بجانب تسجيل هدف التعادل !

الدقيقة 88: رأسية الألماني كاي هافيرتس تمرّ فوق مرمى شتشيسني بقليل.

الدقيقة 83: روميلو لوكاكو يهدر كرة المباراة بغرابة !

جيورجيو كيليني يحلّ بدلاً عن رودريغو بينتاكور في تشكيلة الفريق المضيف (83).

مويز كين وويستون ماكيني ينضمّان إلى تشكيلة "يوفي" بدلاً عن كييزا ورابيو (77)

ضغط كبير من تشيلسي بغية تعديل الكفّة دون نتيجة إلى حد الآن.

بيرنارديسكي يغادر الميدان والسويدي ديان كولوسفسكي يعوّضه (65). أول تغييرات المدرب ماسيميليانو أليغري.

المباراة رقم 450 لليوناردو بونوتشي مع يوفنتوس في جميع المسابقات.

الدقيقة 64: بيرنارديسكي يهدر فرصة ذهبية لتسجيل ثاني أهداف الفريق الإيطالي.

تغييرات بالجملة في تشكيلة البلوز بدخول كل من كالوم هودسون أودوي وتريفوه شالوبا وروبن لوفتيس شيك مكان المغربي حكيم زياش وسيزار أزبيلكويتا والإيطالي جورجينيو (62).

حامل لقب دوري أبطال أوروبا في موقف صعب أمام هيجان أصحاب الأرض !

يوفنتوس يكشّر عن أنيابه ! هجمات متتالية للفريق الإيطالي بحثاً عن مضاعفة النتيجة واستغلال ارتباك الضيوف.

الدقيقة 46: المتألّق فيديريكو كييزا يفتتح التسجيل لفريق السيدة العجوز من هجمة خاطفة (1-0). إمداد ذكي من فيديريكو بيرنارديسكي داخل منطقة الجزاء لزميله كييزا الذي أطلق تسديدة يسارية قوية سكنت أعلى الزاوية اليمنى للحارس السنغالي إدوار ميندي.

الألماني توماس توخيل يقحم بن تشلويل بدلاً عن ماركوس ألونسو (46).

بداية الشوط الثاني: يوفنتوس (0-0) تشيلسي

نهاية الشوط الأول: يوفنتوس (0-0) تشيلسي

الفريقان يعانيان على مستوى اللمسة الأخيرة مما يفسّر شحّ فرص التسجيل في الشوط الأول.

أداء يوفنتوس تحسّن كثيراً بعد بداية خجولة ! المباراة باتت مفتوحة على جميع الاحتمالات.

الدقيقة 31: الفرنسي أدريان رابيو يسدّد بقوّة فوق مرمى ميندي.

الدقيقة 27: كييزا من جديد مصدر خطر على دفاع الفريق الإنكليزي لكن محاولته باءت بالفشل.

الدقيقة 20: فيديريكو كييزا كاد يباغت تشيلسي إثر هجمة عكسية رائعة وانطلاقة صاروخية ملفتة لكن تسديدته مرّت بجانب مرمى الحارس السنغالي إدوار ميندي.

سيطرة جليّة للبلوز الذين يبحثون عن إيجاد الثغرات في دفاع خصمهم بينما يلعب فريق "السيدة العجوز" بحذر.

معركة حامية الوطيس في وسط الميدان.

الدقيقة 7: روميلو لوكاكو يهدّد مرمى حارس يوفنتوس فويتشيك شتشيسني. الدولي البولندي تصدّى لتسديدة البلجيكي بكل سهولة.

الاندفاع البدني سيّد الموقف في غياب فرص حقيقية للتسجيل.

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

صافرة البداية

الحكم الإسباني خيسوس جيل مانزانو يدير قمّة يوفنتوس وتشيلسي.

تشكيلة تشيلسي

تشكيلة يوفنتوس