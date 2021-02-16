تشكيلتا برشلونة وسان جيرمان لموقعة "كامب نو" من قبل beIN SPORTS February 16, 2021 20:15 2:05 دقيقة تعرّف على تشكيلتي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي قبل قمّة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو". تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان برشلونة -آخر الفيديوهات 2:05 دقيقة تشكيلتا برشلونة وسان جيرمان لموقعة "كامب نو" 0:22 دقيقة الكشف عن الكرة الجديدة لمباريات دوري أبطال أوروبا 0:29 دقيقة تأجيل ثلاث مباريات أخرى لسان أنتونيو بسبب كورونا 0:51 دقيقة كايزر تشيفس يطالب "كاف" بتأجيل مباراته أمام الوداد 4:06 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 24 3:26 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 22 3:45 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 0:45 دقيقة غرينوود يمدّد عقده مع مانشستر يونايتد حتى عام 2025 0:40 دقيقة فريق "مكلارين" يكشف عن سيارته الجديدة 2:00 دقيقة دجوكوفيتش حامل اللقب يصل إلى نصف النهائي