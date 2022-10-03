تشافي يؤكد أن برشلونة سيحافظ على أسلوبه أمام إنتر من قبل beIN SPORTS October 3, 2022 19:22 1:13 دقيقة أكد تشافي إيرنانديث مدرب برشلونة عشية مواجهة مضيفه إنتر في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا أنه سيعمل على العودة بنقاط المباراة مشيراً إلى أن الفريق سيحافظ على أسلوبه في اللعب. مقابلات دوري أبطال أوروبا برشلونة تشافي -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة انفصال ثنائي البادل العالمي نافارو ودي نينو كفريق 1:00 دقيقة إنتر يتحضر لملاقاة برشلونة بمشاركة مارتينيز 1:13 دقيقة تشافي يؤكد أن برشلونة سيحافظ على أسلوبه أمام إنتر 1:08 دقيقة تصميم استاد لوسيل يجسد الطابع العربي والإسلامي 0:38 دقيقة إصابة كالابريا بتمزق عضلي وتوقعات بغيابه 3 أشهر 0:57 دقيقة كلوب يؤكد جاهزية ليفربول لمواجهة غلاسكو رينجرز 0:34 دقيقة جابر سعيدة باستضافة تونس أول بطولة للمحترفات 1:19 دقيقة نادال يحتل الوصافة وميار شريف تتقدم 25 مركزاً 1:12 دقيقة أحد الناجين يروي مأساة إندونيسيا 0:51 دقيقة الخطوط القطرية تسير 55 رحلة بين الدمام والدوحة