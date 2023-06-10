تألق لافت للثلاثي كيفين دي بروين وهالاند وسيلفا من قبل beIN SPORTS June 10, 2023 10:15 1:43 دقيقة عند الحديث عن تألق مانشستر سيتي تتّجه الأنظار عادة إلى المدرب جوزيب غوارديولا. لكن لم يكن للفيلسوف الإسباني أن يصل إلى ما بلغه هذا الموسم في دوري الأبطال دون تألق الثلاثي هالاند ودي بروين وبرناردو سيلفا. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 3:26 دقيقة مانشستر سيتي يُنهي تحضيراته لملاقاة إنتر 1:45 دقيقة جولة في غرفة ملابس مانشستر سيتي 2:09 دقيقة إنتر يعدّ العدّة لمواجهة مانشستر سيتي 1:05 دقيقة جولة في غرفة ملابس إنتر 2:39 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إيدرسون وأونانا 3:23 دقيقة تعرف على استاد نهائي دوري أبطال أوروبا 2:22 دقيقة رياض محرز يخوض النهائي الثاني في دوري الأبطال 2:34 دقيقة إنتر يتطلع لإحراز اللقب باللعب الجماعي 1:43 دقيقة تألق لافت للثلاثي كيفين دي بروين وهالاند وسيلفا 1:57 دقيقة إنزاغي من شبح الإقالة إلى نهائي دوري الأبطال