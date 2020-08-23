وتمنّى بيكهام حظاً سعيداً لرئيس الفريق الباريسي، القطري ناصر الخليفي، في مواجهة الليلة قائلاً: "أهلا ناصر، حظاً سعيداً الليلة. أعلم قيمة الإنجاز المحقق بالوصول إلى نهائي دوري الأبطال، أعلم ما يعنيه ذلك بالنسبة لك وما يعنيه بالنسبة للنادي، الجماهير والمدينة".

وأضاف الإنكليزي: "شكرا لإعطائي فرصة اللعب لهذا النادي والفوز بالدوري، سأكون ممتنا دائما من أجل ذلك".

وأردف: "حظاً سعيداً الليلة، أعرف أنك متوتر لكن الأمور ستكون على ما يرام. سأشاهد المباراة كما هو حال كل المشجعين. حظاً سعيداً للجميع وهنا باريس".

يذكر أن بيكهام تقمّص ألوان فريق العاصمة الفرنسية عام 2013.