أبدى مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي ثقته بتصريحات لاعبيه الخاصة بالحكم بعد الخسارة من مانشستر سيتي الإنكليزي 2-0 يوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وطالب بوكيتينو الاتحاد الأوروبي بمتابعة هذه الاتهامات مؤكداً في الوقت ذاته ثقته بلاعبيه الإيطالي فيراتي والإسباني هيريرا.

وخرج فيراتي وهيريرا بتصريحات صحفية أكدا فيها قيام الحكم بشتمهما علماً أنّ المباراة كانت مشحونة وشهدت طرد الأرجنتيني دي ماريا بحجة ضربه للبرازيلي فيرناندينيو قبل قرابة 20 دقيقة على النهاية.



وأشاد بوكيتينو بأداء فريقه رغم خيبة عدم التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مشيراً إلى تحكم بعض التفاصيل بمصير مباراتي الذهاب والعودة.

وخسر باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب 2-1 بعد أن كان متقدماً بالنتيجة كما أنه لم يتمكن من التعويض في لقاء العودة بسبب ثنائية الجزائري رياض محرز.