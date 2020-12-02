وسجل البرتغالي رافايل غيريرو (44) هدف أصحاب الأرض فيما أحرز الدولي الايطالي تشيرو إيموبيلي هدف التعادل ضد فريقه السابق (67 من ركلة جزاء).

ورفع الفريق الألماني رصيده الى 10 نقاط في صدارة المجموعة امام لاتسيو الثاني (9) وكلوب بروج البلجيكي الثالث (7) الذي أسقط ضيفه زنيت سان بطرسبورغ الروسي بثلاثية نظيفة.

ويلتقي في الجولة الأخيرة فريق العاصمة الايطالية مع ضيفه بروج في مباراة مصيرية لتحديد هوية المتأهل الثاني، فيما يحل دورتموند على زنيت في مواجهة مهمة له لضمان صدارة المجموعة.

وغاب هالاند عن المباراة بعدما أعلن ناديه قبل قرابة الساعة من صافرة البداية عن إصابته في فخذه.

وأهدر لاتسيو فرصة افتتاح التسجيل عندما فشل فرانشيسكو أتشيربي في الوصول إلى الكرة من عرضية عن الجهة اليمنى على باب الرمى (29).

وأتيحت بعدها فرصة محققة للفريق الأسود والأصفر عندما تصدى الحارس الإسباني بيبي رينا لكرة البلجيكي تورغان هازار، لتتهيأ أمام ماركو رويس سددها بين قدمي الحارس لتمر بجانب سنتيمترات من القائم (30).

وافتتح دورتموند التسجيل بعد لعبة جماعية رائعة مرر مع نهايتها هازار كرة في العمق إلى غيريرو إلى داخل المنطقة تابعها زاحفة في الشباك (44).

وعادل لاتسيو النتيجة من ركلة جزاء تحصل عليها الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش إثر عرقلة من نيكو سولز، بديل غيريرو، انبرى لها إيموبيلي ليسجل هدف التعادل.

وأتيحت فرصة لفريق المدرب سيموني انزاغي للخروج بالنقاط الثلاث في الثواني الاخيرة لولا تصدي الحارس السويسري ببراعة لضربة ثابتة نفذها البديل البرازيل أندريا بيريرا (90+4).







