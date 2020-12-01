بلغ بورتو البرتغالي الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله مع ضيفه مانشستر سيتي الانكليزي صفر-صفر الثلاثاء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة من الدور الأول.

وكان سيتي ضامنا تأهله منذ الجولة الماضية، في حين كان بورتو بحاجة إلى التعادل ليرافقه وهو ما حققه بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف الفريق الإنكليزي الذي ضمن الصدارة.

وفي المجموعة ذاتها، تغلب مرسيليا الفرنسي على أولمبياكوس اليوناني 2-1.

وسجل للفائز ديميتري باييت (55 من ركلة جزاء) و(75 من ركلة جزاء) في حين وقّع الغيني محمد كامارا هدف الخاسر (33).

والتحق مرسيليا بأولمبياكوس على مستوى عدد النقاط (3 نقاط) بيد أنهما فقدا آمالهما بالعبور.