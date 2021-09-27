أهمية المواجهة السابعة تاريخياً بين الفريقين في المسابقة تأتي مع رغبة بورتو في تحقيق الانتصار الأول له على ليفربول في دوري الأبطال، حيث خسر أمامه في أربعة لقاءات سابقة وتعادل مرتين.. هذا وسيعاني الفريق البرتغالي من غياب مدافعه الكونغولي "تشانسيل مبيمبا" الذي طرد أمام أتليتيكو مدريد، فيما سيستعيد المدرب "سيرجيو كونسيساو" خدمات "بيبي" العائد من الإصابة.. على الطرف المقابل، سيتواصل غياب "تياغو ألكانتارا" و"نابي كيتا" عن صفوف ليفربول، في حين تبدو حظوظ مشاركة البرازيلي "فيرمينيو" من على مقاعد البدلاء واردة بعد شفائه من الإصابة.