بوتشيتينو يصف نقل نهائي الأبطال إلى باريس بالمحفّز من قبل beIN SPORTS February 25, 2022 21:09 0:59 دقيقة قال ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان إنّ إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس أمرٌ محفّز لفريق العاصمة الفرنسية، مضيفاً أنّ مباراتهم القادمة ضد سانت إيتيان ستكون صعبة. مقابلات دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان نهائي دوري أبطال أوروبا ماوريسيو بوتشيتينو -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة الرجاء يهزم حوريا ويحقّق العلامة الكاملة 0:59 دقيقة بوتشيتينو يصف نقل نهائي الأبطال إلى باريس بالمحفّز 2:07 دقيقة السد يتعادل مع الدحيل في ليلة الاحتفال باللقب 0:29 دقيقة روبليف بعد بلوغه نهائي دورة دبي: "لا للحرب" 0:28 دقيقة وفاق سطيف يخسر على أرض أمازولو 3:21 دقيقة المريخ يحسم الديربي السوداني أمام الهلال 2:33 دقيقة شفيونتيك: "التركيز مفتاح الفوز" 1:51 دقيقة شفيونتيك تتجاوز عقبة ساكاري وتتأهل للنهائي 0:53 دقيقة بادوسا تثمّن مشاركتها في أولمبياد طوكيو 1:47 دقيقة ماذا قالت كونتافيت بعد الوصول إلى النهائي ؟