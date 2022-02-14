بوتشيتينو يؤكد جاهزية ميسي لمواجهة ريال مدريد من قبل beIN SPORTS February 14, 2022 20:54 1:20 دقيقة أكد ماوريسيو بوتشيتينو رغبة فريقه باريس سان جيرمان في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا قبل القمة المرتقبة التي ستجمعه بريال مدريد كما أشار إلى جاهزية مواطنه ليونيل ميسي وكذلك كيليان مبابي لموقعة الثلاثاء الهامة. مقابلات دوري أبطال أوروبا ليونيل ميسي ماوريسيو بوتشيتينو كيليان مبابي -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة غوارديولا وكانسيلو يتحدثان عن مواجهة سبورتينغ 1:20 دقيقة بوتشيتينو يؤكد جاهزية ميسي لمواجهة ريال مدريد 45:00 دقيقة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية | ملخص اليوم 11 2:54 دقيقة الدوري التركي عامل جذب للنجوم العرب 0:30 دقيقة خاتشانوف إلى ثاني أدوار بطولة قطر إكسون موبيل 1:12 دقيقة رانغنيك يقيم المرحلة في يونايتد 0:31 دقيقة الأهلي يبلغ ربع نهائي كأس أمير دولة قطر 1:01 دقيقة اجتماع هام بين بن سليم وقادة فريقي ريد بول ومرسيدس 0:24 دقيقة الهلال يعلن انفصاله عن مدربه جارديم بالتراضي 0:34 دقيقة بارتي تحتفظ بصدارة التصنيف