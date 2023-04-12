بن ناصر: "هدف استثنائي وخاص" من قبل beIN SPORTS April 12, 2023 23:41 2:55 دقيقة تحدّث الجزائري إسماعيل بن ناصر عن أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا مشيراً إلى أن هذا الهدف هو استثنائي وخاص بالنسبة له. مقابلات دوري أبطال أوروبا ميلان إسماعيل بن ناصر -آخر الفيديوهات 2:55 دقيقة بن ناصر: "هدف استثنائي وخاص" 1:38 دقيقة لامبارد: "هناك خيبة أمل بعد الخسارة" 1:27 دقيقة أنشيلوتي: "أفضلية هامة لكنها غير حاسمة" 1:26 دقيقة فينيسيوس جونيور: "لعبنا واحدة من أفضل مبارياتنا" 5:02 دقيقة ريال مدريد يخطو خطوة هامة نحو بلوغ نصف النهائي 3:52 دقيقة الجزائري بن ناصر يقود ميلان للفوز على نابولي 0:38 دقيقة الاتحاد الفلسطيني يستنكر اعتبار شباب الخليل خاسراً 0:34 دقيقة تقارير: النصر قرر الانفصال عن مدربه رودي غارسيا 2:39 دقيقة تألق لافت لفانسون أبو بكر مع بشيكتاش 1:59 دقيقة مدفيديف يلاقي زفيريف في ثمن النهائي