وتناوب على تسجيل أهداف الفريق البرتغالي كل من أنتونيو سيلفا (17) وجواو ماريو (28 من ركلة جزاء) ورافا سيلفا (35 و50).

في المقابل وقّع أهداف فريق "السيدة العجوز" كل من مويس كين (21) والبولندي أركاديوش ميليك (77) والأميركي ويستون ماكيني (79).

ورفع بنفيكا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان الفرنسي المتصدّر والذي ضمن بدوره العبور إلى دور الـ16 بفوزه الكبير على ضيفه ماكابي حيفا (7-2) على ملعب "بارك دي برانس".

في المقابل تجمّد رصيد يوفنتوس عند 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام ماكابي حيفا.

وهي المرة الأولى التي يفشل فيها يوفنتوس في تجاوز عقبة دور المجموعات منذ موسم 2013-2014.