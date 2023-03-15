بنزيمة: "سأكون جاهزاً للكلاسيكو" من قبل beIN SPORTS March 15, 2023 23:24 2:09 دقيقة أكد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بأنه سيكون جاهزاً لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة رغم إصابته أثناء احتفاله بالهدف الذي سجله في شباك ليفربول. مقابلات دوري أبطال أوروبا ريال مدريد كريم بنزيمة -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة ماذا قال أوسيمين بعد أن قاد نابولي لتأهل تاريخي؟ 2:09 دقيقة بنزيمة: "سأكون جاهزاً للكلاسيكو" 4:54 دقيقة ريال يكرر فوزه على ليفربول ويبلغ ربع النهائي 3:51 دقيقة نابولي يبلغ ربع النهائي لأول مرّة في تاريخه 1:02 دقيقة برايتون يفوز على كريستال بالاس 5:38 دقيقة غنت يتجاوز إسطنبول باشاكشيهير ويبلغ ربع النهائي 2:28 دقيقة شـديـرة: "مواجهة البرازيل ستكون اختباراً صعباً" 0:51 دقيقة ريال مدريد يودع دوري أبطال أوروبا للشباب 0:20 دقيقة منتخب أوزبكستان إلى نهائي كأس آسيا تحت 20 عاماً 1:49 دقيقة صدامات بين مشجعي نابولي وفريق آينتراخت فرانكفورت