وحافظ برشلونة على مركزه الثاني في المجموعة برصيد (7 نقاط)، خلف بايرن ميونيخ المتصدر أمام بنفيكا (5 نقاط) الذي سيواجه في المرحلة الأخيرة دينامو كييف الأخير، بينما سيكون برشلونة على موعد مع العملاق البافاري في أليانز آرينا.

النقل المباشر:

- 90+4 فرصة على طريقة أمور لا تصدق يضيعها هاريس سيفيروفيتش حين ينفرد تماماً بتير شتيغن لكنه يلعب الكرة بجانب القائم.

- آراخو يسجل هدفاً من متابعة رائعة لكرة طويلة أرسلها ألبا لكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

- عشر دقائق على النهاية، برشلونة عليه أن يسجل ويفوز ليضمن التاهل حتى لا يدخل في متاهة حسابات الجولة الأخيرة حين يقابل بايرن ميونيخ في أليانز آرينا.

- 68 اختراق رائع من البديل ديمبيلي وكرة مرفوعة بدقة من الفرنسي لفرينكي دي يونغ الذي لعبها برأسه لكن حارس بنفيكا فلاشوديموس ينقذ الموقف بقوة.

- 63 انخفض ريتم المباراة مع أفضلية واضحة لبرشلونة ولكن بدون هجمات خطرة.

- 57 دفاع بنفيكا يوقف خطورة ممفيس ديباي الذي تأخر بلعب الكرة فوصل إليه مدافع بنفيكا.

- خمس دقائق على بداية الشوط، بنفيكا يحاول التحكم بهذه الدقائق حارماً منافسه من السيطرة على الكرة وشن الهجمات.

- بداية الحصة الثانية من اللقاء.

- نهاية الشوط الأول بدون أهداف.

- يوسف ديمير أحد نجوم الشوط الأول كاد أن يفتتح التسجيل بكرة ماكرة ملتفة لم توقفها سوى العارضة.

- 35 هدف ملغى لأوتامندي بسبب خروج الركنية التي لعبت من بنفيكا بالهواء خارج حدود الملعب. الإثارة تزداد في اللقاء.

- 34 تصدٍ رائع للغاية من تير شتيغن لأخطر كرات اللقاء من رأس رومان ياريمتشيوك.



- 28 حارس بنفيكا فلاشوديموس يلعب دور البطولة بتصديه لتسديدة خوردي ألبا الخطيرة.

البرسا يفرض أسلوبه، أسلوب تشافي الذي تربى عليه في المدرسة الكتالونية، ويحاول اللاعبون التنويع في التهديد من الجهات، من العمق سواء بالتسديد أو بالتمرير العرضي الطويل والقصير، لكن الفريق لا يزال يبحث عن نجاعة تهديفية أكبر.

- 12 آراخو يسدد كرة قوية لكنها بعيدة فوق المرمى البرتغالي.

- 08 يوسف ديمير يسدد أول كرة خطيرة لبرشلونة يبعدها حارس بنفيكا فلاشوديموس إلى ركنية.

- 04 اختراق مميز لدي يونغ من الناحية اليسرى لكنه الهولندي يلعبها لدفاع بنفيكا بدون تركيز.

- 01 الحكم الروسي سيرغي كاراسيف يطلق صافرة بداية المباراة.

- خسر برشلونة مباراة واحدة فقط من مبارياته الـ5 في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا (فاز2 تعادل2)، وهذه الخسارة الوحيدة كانت هذا الموسم 3-0 على ملعب دا لوز.

- ستكون هذه أول مباراة لتشافي في دوري أبطال أوروبا كمدرب لبرشلونة، ليصبح خامس فرد يلعب مع الفريق ويديره في المسابقة، بعد بيب غوارديولا ولويس إنريكي ورونالد كومان وسيرجي بارخوان. شارك تشافي في 151 مباراة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا. أكثر من شارك مع فريق واحد في تاريخ المسابقة