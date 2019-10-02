ودخل إنتر بقوة ضاربة بداية المباراة فسجل عبر مهاجمه الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مبكراً جداً في الدقيقة 3، وسط تيه دفاع برشلونة.
وفي الشوط الثاني عاد برشلونة بفضل ثنائية سجلها سواريز 58 و85. ليصبح رصيد البرسا 4 نقاط من فوز وتعادل.
أما إنتر فبقي بنقطة واحدة من جراء تعادله في الجولة الأولى.
شاهد أهداف مباراة برشلونة وإنتر
نهاية المباراة بفوز شاق لبرشلونة هو الأول له في دوري الأبطال هذا الموسم.
- د 85 سواريز يسجل هدف التقدم بعد إنهاء رائع وتمريرة حاسمة غاية في الدقة وجهد رائع من ميسي.
- د 67 البديل ديمبيلي يسدد كرة قوية للغاية تعلو العارضة.
- د 62 لعبة رائعة من ميسي إلى غريزمان لكن الأخير يصيب الشباك من الخارج.
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- هدف لبرشلونة د 58 سواريز ينفجر بهدف رائع بعد متابعة على الطائر بعد تمريرة حاسمة من البديل فيدال
- 10 دقائق على بداية الحصة الثانية، وبرشلونة تائه يبحث نفسه.
- نهاية شوط المباراة الأول بتقدم مستحق لإنتر 1-0.
- 44 أرتور يخترق الخاصرة اليمنى لإنتر ويسدد كرة فوق المرمى
- د 40 مارتينيز مرة أخرى يهدد مرمى برشلونة المشرع بكرة قوية تعلو العارضة.
- د 37 تير شتيغن يقوم بتصدٍ قوي للغاية بعد أن استبسل على رأسية مارتينيز.
- د 33 سيميدو ينقذ برشلونة من هدف ثاني محقق عندما أبعد كرة باريلا
- د 25 أول فرصة لميسي كانت تسديدة أمسكها هندانوفيتش بلا صعوبة كبيرة.
- د 19 تسديدة قوية لبوسكيتس، أداء برشلونة يتحسن بشكل تصاعدي، الهدف يبدو قريباً.
- بعد مرور ربع ساعة: ميسي ورفاقه يحاولون بناء الهجمات، لكن حتى الآن الصناعة الحقيقية للخطورة غائبة، حتى بكرة غريزمان الرأسية التي علت العارضة.
قصة الهدف: تحريك سريع لخطأ ارتكبه لانغليه لاعب برشلونة، تصل الكرة لمارتينيز الذي ينفرد مع لانغليه لكنه يتابه الرة بيسراه عن يسار تير شتيغن
- هدف د 03 لوتارو مارتينيز يسجل الهدف الأول لإنتر بعد إنفراده بمرمى تير شتيغن.
- د 02 غريزمان يسدد كرة من بعيد يسمكها بدون مشاكل هندانوفيتش
- الحكم السلوفيني دامير سكومينا يطلق صافرة بداية المباراة
- فشل الإنتر في التسجيل 5 مرات في 6 زيارات له إلى برشلونة – لم يفشل في التسجيل أكثر في ضيافة أي فريق آخر في المنافسات الأوروبية.
- خسر الإنتر 5 مرات في 6 زيارات له إلى الكامب نو لمواجهة برشلونة في جميع المنافسات (ف 1).
- خسر برشلونة مرة واحدة فقط في آخر 9 مباريات لعبها أمام الإنتر (ف 4 ت 4): 1-3 في السان سيرو في أبريل 2010.