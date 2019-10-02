- هدف لبرشلونة د 58 سواريز ينفجر بهدف رائع بعد متابعة على الطائر بعد تمريرة حاسمة من البديل فيدال

- 10 دقائق على بداية الحصة الثانية، وبرشلونة تائه يبحث نفسه.

- نهاية شوط المباراة الأول بتقدم مستحق لإنتر 1-0.

- 44 أرتور يخترق الخاصرة اليمنى لإنتر ويسدد كرة فوق المرمى

- د 40 مارتينيز مرة أخرى يهدد مرمى برشلونة المشرع بكرة قوية تعلو العارضة.

- د 37 تير شتيغن يقوم بتصدٍ قوي للغاية بعد أن استبسل على رأسية مارتينيز.

- د 33 سيميدو ينقذ برشلونة من هدف ثاني محقق عندما أبعد كرة باريلا

- د 25 أول فرصة لميسي كانت تسديدة أمسكها هندانوفيتش بلا صعوبة كبيرة.

- د 19 تسديدة قوية لبوسكيتس، أداء برشلونة يتحسن بشكل تصاعدي، الهدف يبدو قريباً.

- بعد مرور ربع ساعة: ميسي ورفاقه يحاولون بناء الهجمات، لكن حتى الآن الصناعة الحقيقية للخطورة غائبة، حتى بكرة غريزمان الرأسية التي علت العارضة.

قصة الهدف: تحريك سريع لخطأ ارتكبه لانغليه لاعب برشلونة، تصل الكرة لمارتينيز الذي ينفرد مع لانغليه لكنه يتابه الرة بيسراه عن يسار تير شتيغن

- هدف د 03 لوتارو مارتينيز يسجل الهدف الأول لإنتر بعد إنفراده بمرمى تير شتيغن.

- د 02 غريزمان يسدد كرة من بعيد يسمكها بدون مشاكل هندانوفيتش

- الحكم السلوفيني دامير سكومينا يطلق صافرة بداية المباراة

- فشل الإنتر في التسجيل 5 مرات في 6 زيارات له إلى برشلونة – لم يفشل في التسجيل أكثر في ضيافة أي فريق آخر في المنافسات الأوروبية.

- خسر الإنتر 5 مرات في 6 زيارات له إلى الكامب نو لمواجهة برشلونة في جميع المنافسات (ف 1).

- خسر برشلونة مرة واحدة فقط في آخر 9 مباريات لعبها أمام الإنتر (ف 4 ت 4): 1-3 في السان سيرو في أبريل 2010.