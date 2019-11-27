وعانى الزائر الألماني لكامب نو الأمرين خصوصاً في الشوط الأول بسبب أداء برشلونة العالي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي خاض مباراته رقم 700.

وقدم ميسي تمريرتان حاسمتان وسجل هدفاً في الدقيقة 33، وكان الأوروغوياني لويس سواريز قد افتتح النتيجة بهدف في الدقيقة 29، ثم اختتم أهداف برشلونة البديل الفرنسي أنطوان غريزمان 67 وكلا الهدفين صناعة ليو.

بدوره وقع البديل الإنكليزي جادون سانشو على هدف دورتموند الوحيد في الدقيقة 77.

وبهذا الانتصار المؤزر المرفق بأداء مميز لبرشلونة أصبح رصيد المدرب إرنستو فالفيردي 11 نقطة مبتعداً بفارق 4 نقاط عن دورتموند الثالث والذي يتأخر بفارق المواجهات المباشرة عن إنتر الفائز على سلافيا براغ التشيكي 3-1. ويحتل الفريق التشيكي المرتبة الأخيرة برصيد نقطتين وقد فقد كل أمل بأي بطاقة للدوري الأوروبي.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة بفوز برشلونة 3-1 وتأهله متصدراً إلى دور الثمانية.

- دورتموند لعب 10 دقائق ضاغطاً على مرمى تير شتيغن

- د 87 هجمة منظمة أخرى رائعة لدورتموند سددها سانشو لامسها تير شتيغن بأطراف أصابعه وأكملت طريقها نحو العارضة.

- هدف لدورتموند د 77 سانشو ينهي هجمة منظمة بالمرمى.

-على الرغم من أن دورتموند بدا أكثر اندفاعاً نحو مرمى برشلونة، إلا أن النادي الكاتالوني تفوّق بسبب مزاج ميسي العالي هذه الأمسية.

- د 75 ميسي يصيب العارضة بحرة مباشرة خطيرة للغاية.

- هدف ثالث د 67 غريزمان يسجل الثالث بتمريرة رائعة من ميسي.

- د 61 تير شتيغن يتصدى لكرة خطيرة للغاية لعبها البديل سانشو

- نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة المستحق 2-0

- ميسي يخوض مباراته رقم 700 بقميص برشلونة ويسجل في شباك 34 فريق في دوري أبطال أوروبا

- هدف ثانٍ لبرشلونة د 33، ميسي يضيف الثاني هذه المرة سواريز يرد التحية لليو بعد استغلال رائع لتمريرة هوميلس الخاطئة.

- هدف د 29 سواريز يسجل الهدف الأول لبرشلونة هذه المرة من موقف صحيح حين مرر له التمريرة الحاسمة ميسي.

❗ديمبلي يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن. سيخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى الإصابة.



pic.twitter.com/jBREjzA73F — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 27, 2019

- د 26 خروج الفرنسي ديمبيلي مصاباً ودخول مواطنه غريزمان مكانه.

- د 22 الحكم يلغي هدفاً لسواريز بسبب وقوفه في التسلل لحظة تمرير ميسي له.

- د 10 ميسي يسدد حرة مباشرة من مسافة يفضلها، وجماهير كامب نو وقفت تنتظر منه وضعها في المرمى لكنه سددها بالحائط البشري.

- د 06 برشلونة تسلم الكرة، وبدأ بتنظيم بعض الهجمات على مرمى السويسري رومان بوركي.

- د 02 خطأ فادح من راكيتيتش يؤدي لهجوم معاكس رهيب من دورتموند، كاد من خلاله شولز أن يغالط تير شتيغن لكن الفرنسي أومتيتي أنقذ فريقه.

- الحكم الفرنسي كليمنت توربان يطلق صافرته معلناً بداية المباراة.

- خسر دورتموند 0-2 في زيارته الوحيدة إلى الكامب نو في المنافسات الأوروبية، في ذهاب نهائي كأس السوبر الأوروبية 1998.

- لم يخسر برشلونة أمام دورتموند في المنافسات الأوروبية (ف 1 ت 2).