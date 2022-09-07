ويأتيكم اللقاء مباشرةً وحصرياً على قناة beIN SPORTS 3 PREMIUM الساعة 22:00 ليلاً بتوقيت مكة المكرمة.

أرقام ممهدة للقاء:



● سيكون هذا اللقاء الثالث بين برشلونة وفيكتوريا بلزن في المسابقات الأوروبية، حيث فاز الفريق الكتالوني عليه 2-0 و4-0 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2011-2012.

● فاز فيكتوريا بلزن بمباراة واحدة فقط من مبارياته الثماني السابقة ضد الفرق الإسبانية في المسابقة الأوروبية (تعادل1 خسر6)، وجاء هذا الفوز الوحيد في الدوري الأوروبي ضد أتلتيكو مدريد في 2012-2013. لقد خسر جميع المباريات الأربع التي جرت في دوري أبطال أوروبا بنتيجة إجمالية 13-1.

● خلال اللقائين السابقين بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، بلغ متوسط استحواذ برشلونة 76% على الكرة، وحاول 36 تسديدة (16 على المرمى) وواجه أربع محاولات فقط في المقابل (واحدة على المرمى) في طريقه إلى انتصارين (2-0 و 4-0).

● ستكون هذه أول مباراة لفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا منذ ديسمبر 2018، منذ الفوز 2-1 على روما. فاز الفريق التشيكي في آخر مباراتين له في المسابقة وهو مقدار ما حققه من انتصارات في أول 16 مباراة له في البطولة (فاز2 تعادل3 خ11).

● خسر برشلونة مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا مرةً احدة من آخر 23 مباراة (ف17 ت5)، لكن هذه الهزيمة جاءت في مباراته الافتتاحية الموسم الماضي (0-3 ضد بايرن ميونيخ).

● ستكون هذه هي المرة الأولى التي يفتتح فيها فيكتوريا بلزن موسم دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه، ولم يحقق الفوز مبارياته الافتتاحية الثلاث الأخيرة من المسابقة (ت2 خ1) 1-1 ضد باتي بوريسوف في 2011-12 ، 0-3 ضد مانشستر سيتي في 2013-14 و 2-2 ضد سسكا موسكو في 2018-19).

● سجل مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي أهدافاً أكثر من أي لاعب آخر في دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الثلاثة الماضية (33 هدفاً في 26 مباراة). إذا سجل في هذه المباراة، فسيكون ثالث لاعب فقط يسجل لكل من برشلونة وبايرن ميونيخ في المسابقة، بعد مارك فان بوميل وفيليب كوتينيو.

● سجل روبرت ليفاندوفسكي تسعة أهداف في خمس مباريات على أرضه مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي - لم يسجل سوى لاعبين اثنين المزيد من الأهداف على أرضه في موسم واحد في المسابقة (11 - كريستيانو رونالدو في 2015-2016 وماريو غوميز في 2011-2012).

● شارك أنسو فاتي بشكل مباشر في أربعة أهداف في أربع مباريات أساسية مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا (هدفان وتمريرتان حاسمتان)، ثلاثة من تلك المشاركات المباشرة في المرمى كانت على ملعب فريقه.

● شارك توماس كوري بشكل مباشر في أربعة أهداف في ست مباريات في مرحلة التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم (هدفان وتمريرتان حاسمتان)، أكثر من أي لاعب آخر في فيكتوريا بلزن.