وساهمت خسارة أتليتيكو مدريد الإسباني أمام بورتو البرتغالي (1-2) في انتزاع ليفركوزن المركز الثالث من الفريق الإسباني بفضل فارق المواجهتين المباشرتين بين الفريقين بعد أن حصداً 5 نقاط، ليواصل الفريق الألماني مشواره القاري في "يوروبا ليغ" حيث يخوض الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي.

