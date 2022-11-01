وساهمت خسارة أتليتيكو مدريد الإسباني أمام بورتو البرتغالي (1-2) في انتزاع ليفركوزن المركز الثالث من الفريق الإسباني بفضل فارق المواجهتين المباشرتين بين الفريقين بعد أن حصداً 5 نقاط، ليواصل الفريق الألماني مشواره القاري في "يوروبا ليغ" حيث يخوض الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي.
باير ليفركوزن ينتزع المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي
وساهمت خسارة أتليتيكو مدريد الإسباني أمام بورتو البرتغالي (1-2) في انتزاع ليفركوزن المركز الثالث من الفريق الإسباني بفضل فارق المواجهتين المباشرتين بين الفريقين بعد أن حصداً 5 نقاط، ليواصل الفريق الألماني مشواره القاري في "يوروبا ليغ" حيث يخوض الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي.
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