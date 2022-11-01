ودخل الفريقان إلى المباراة بعد أن ضمنا مسبقًا بلوغهما الدور ثمن النهائي أمام برشلونة الإسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي، كما كان الفريق البافاري ضامنًا للصدارة.

إلا أن بايرن أبى إلا أن يصبح الفريق الوحيد في تاريخ البطولة الذي يحقق إنجاز العلامة الكاملة في دور المجموعات ثلاث مرات بفضل هدفي الفرنسي بنجامان بافار (32) والكاميروني إريك-ماكسيم تشوبو موتينغ (72)، ليفوز بالنتيجة ذاتها التي تفوق فيها على الفريق الإيطالي في الجولة الأولى في ميلانو.

وهذه المرة الحادية عشرة فقط التي يحقق فيها أي فريق ستة انتصارات من ست مباريات في الدور الأول.