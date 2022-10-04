واستهل بايرن ميونيخ المواجهة بسيطرة متوقعة ترجمها إلى هدف السبق المبكر والذي أحرزه لوروا سانيه من تسديدة يسارية رائعة سكنت شباك بلزن في الدقيقة السابعة.

وواصل البافاريون هجماتهم بدون أي هوادة حتى تمكن سيرج غنابري من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 13.

البداية الصاعقة لبايرن ميونيخ جعلت دفاع فيكتوريا بلزن ينهار تماماً، وهو ما استغله أصحاب الأرض فأحرزوا الهدف الثالث عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني استمر ضغط بايرن ميونيخ على دفاعات ضيفه المستسلم تماماً، وفي الدقيقة 50 عاد سانيه وأحرز الهدف الثاني له والرابع للعملاق البافاري، وبعد 9 دقائق وتحديداً في الدقيقة 59 تمكن المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ من تسجيل الهدف الخامس.

ورفع بايرن ميونيخ بذلك رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة فيما استمر بلزن بدون أي رصيد من النقاط بعد أن تلقى خسارته الثالثة على التوالي.

وانفرد بايرن ميونيخ بهذا الفوز الكبير بالرقم القياسي لأطول سلسلة من المباريات دون خسارة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا برصيد 31 مباراة على التوالي متخطياً ريال مدريد.