واقترب سان جيرمان المتصدر من التأهل بعد تحقيقه النقطة التاسعة من 3 مباريات دون أن يدخل مرمى كيلور نافاس أي هدف مسجلاً 9 أهداف، فيما تجمد رصيد كلوب بروج عند نقطتين في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها فاز ريال مدريد بصعوبة على مستضيفه غلطة سراي 1-0.

ودون الدولي كيليان مبابي هاتريك 61، 79، 83، والأرجنتيني ماورو إيكاردي 7، 63.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج

نهاية المباراة بفوز باريسي عريض 5-0.

-د 83 مبابي لا يضيع ويسجل الخامس وأيضاً بتمريرة حاسمة من دي ماريا.

- د 79 مبابي يوقع على الرابع بعد مهارة فردية مميزة وتمريرة رائعة من دي ماريا

- د 63 إيكاردي يضيف الثالث خلال دقيقة واحدة، بعد تمريرة رائعة من مبابي.

- د 61 كيليان مبابي يسجل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان بعد تمريرة رائعة من دي ماريا قطعها حارس كلوب بروج

نهاية الشوط الأول بتقدم سان جيرمان 1-0.

- د 7 الهدف الأول لباريس سان جيرمان عن طريق الأرجنتيني إيكاردي بعد تمريرة حاسمة من دي ماريا.

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