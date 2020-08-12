وعلى الرغم من تأخره في الشوط الأول بهدف الكرواتي ماريو بازاليتيش 27، إلا أن دخول مبابي في الشوط الثاني ساهم بقلب النتيجة، إضافة لتألق كبير من نيمار طيلة الدقائق الـ90.

وسجل للفريق الباريسي البرازيلي ماركينيوس 90 والكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ 90+3.



وضرب سان جيرمان موعداً مع الفائز بين أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيغ الألماني اللذين يلتقيان الخميس في لشبونة ايضاً.

وكان أتالانتا في طريقه لتأهل أول في تاريخه إلى نصف النهائي، ليتابع مشواره الرائع محلياً وقارياً هذا الموسم، لكن بطل فرنسا قلب الطاولة على رجال المدرب الفذ جان بييرو غاسبيريني بهدفين خاطفين.

وجاء تأهل سان جيرمان يوم الذكرى الخمسين لتأسيسه، وكاد يدفع غالياً ثمن الاصابات والغيابات في صفوفه.

جلس هدافه الشاب كيليان مبابي على مقاعد البدلاء لعدم تعافيه بشكل كامل من اصابة في كاحله ودخل في آخر نصف ساعة ليشكل شعلة نشاط على الرواق الأيسر. فيما غاب نجماه لاعب وسطه الدفاعي الإيطالي ماركو فيراتي المصاب ولاعب الوسط الهجومي الارجنتيني انخل دي ماريا الموقوف. كما رحل عن الفريق بعد توقف الدوري بسبب "كوفيد-19" هدافه التاريخي الاوروغوياني ادينسون كافاني.

وتجنب النجم البرازيلي نيمار نحساً إضافياً مع المسابقة القارية بعد ثلاثة مواسم منذ انتقاله القياسي من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو. تعرّض لكسر في مشط قدمه ليغيب عن الاقصاء أمام ريال مدريد الإسباني في 2018. تكرّر السيناريو المحبط في 2019 بإصابة أخرى في المشط وإقصاء جديد أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي برغم تفوّق الباريسيين ذهابا بهدفين.

وبعد إقصاء يوفنتوس ونابولي من ثمن النهائي، شرّف أتالانتا الكرة الايطالية، دون أن ينجح في اعادة اللقب إلى البلاد للمرة الأولى منذ 2010 عندما توّج انتر بثلاثية تاريخية.

وقدم أتالانتا، صاحب 119 هدفاً هذا الموسم في مختلف المسابقات، مستويات هجومية لافتة وقد حلّ ثالثا في الدوري الايطالي في آخر موسمين، علماً أن النادي الذي يعود تاريخه الى 112 سنة لم يحرز سوى لقب كأس إيطاليا عام 1963.

وحقق أتالانتا عودة رائعة في المسابقة بعد أن خسر أول ثلاث مباريات في دور المجموعات، قبل أن يتأهل إلى ثمن النهائي حيث تجاوز فالنسيا الإسباني.



مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا - التغطية الخاصة

نهاية المباراة بشكل دراماتيكي وبلوغ الفريق الباريسي نصف النهائي لأول مرة منذ 1995، وفي عيد ميلاده الـ50.

هدف ثان لباريس سان جيرمان 90+3 تشوبو موتينغ يسجل الهدف الأغلى بعد تمرير رائع من مبابي الذي تسلم الكرة من نيمار.

(90) هدف في الوقت القاتل لسان جيرمان عندما رفع البديل تشوبو موتينغ كرة لنيمار الذي حاول تسديده لكنه وصلت لمواطنه ماركينيوس الذي تابعها فلامست المدافع وتابعت طريقها نحو المرمى.

(85) كيمبيمبي يرسل رأسية فوق مرمى أتالانتا.

(80) مبابي يهدد بكرتين الأولى يردها الحارس والثانية الدفاع.

(79) خروج حارس سان جيرمان نافاس بسبب شعوره بالألم ودخول الإسباني سيرجيو ريكو بدلاً منه

(76) نيمار بمهارته المعروفة وسرعته يتقدم ويسدد لكن النهايات لا تكتمل معه اليوم.

(75) لا يزال سان جيرمان يبحث عن تكثيف هجماته وزيادة فرص التسجيل، لكن الجماعية تنقصه بشكل واضح.

(74) مبابي يخترق ويسدد ولكن حارس أتالانتا في الموعد فأوقفها بقدمه.

الألماني توخيل يزج بنجمه مبابي قبل نصف ساعة من النهاية

(58) الألباني بيرات ديمسيتي يهدد بمضاعفة النتيجة بكرة مرت بجانب القائم.

(55) سان جيرمان يضغط على مرمى أتالانتا لكنه يحتاج لتنويع في الحلول

(46) انطلاق الشوط الثاني بآمال جديدة.

نهاية الشوط الأول بتقدم أتالانتا بهدف وحيد

(42) مرة جديدة نيمار يتحصل على فرصة مناسبة لكن كرته علت المرمى.

(36) حرة مباشرة لنيمار يمسكها حارس أتالانتا سبورتيلو.

(28) نيمار بمهارة ومرور انسيابي يتحصل مباشرة على فرصة التعديل لكنه يسدد بجانب القائم.

(27) هدف لأتالانتا يسجله الكرواتي ماريو بازاليتيش الذي سدد بيسراه كرة بالزاوية البعيدة لنافاس هدفاً لا يرد.

* سجل نيمار 12 هدفاً في مبارياته الـ 16 الأخيرة في الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال.

*المباراة مفتوحة لكن أتالانتا أفضل وأكثر وصولاً إلى مرمى سان جيرمان فقد حصل على 3 فرص واضحة مقابل فرصة نيمار.

(12) تصد تاريخي من نافاس لرأسية كالدارا.

(11) رأسية رائعة من الهولندي هانز هاتيبور ينقذها نافاس ببسالة.

(03) نيمار ينفرد تماماً بالمرمى لكنه بشكل لا يصدق يسددها بجانب المرمى.

(03) غوميز يهدد بشكل مبكر مرمى نافاس بتسديدة قوية لكن حارس سان جيرمان كان أميناً على الكرة.

(01) الحكم الإنكليزي أنطوني تايلور يطلق صافرة بداية اللقاء

* مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون المباراة الأولى تاريخياً التي تجمع أتالانتا بالفريق الباريسي.

تشكيلتا كل من باريس سان جيرمان وأتالانتا