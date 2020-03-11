بلغ باريس سان جيرمان الفرنسي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين مساء الأربعاء في إياب ثمن نهائي المسابقة.

وكان دورتموند فاز ذهاباً 2-1 وتأهل الفريق الفرنسي بفوزه بمجموع المباراتين 3-2.

على ملعب بارك دي برانس وأمام مدرجات خالية من الجماهير على خلفية المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، افتتح البرازيلي نيمار التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 28 وأضاف الإسباني خوان بيرنات الثاني في الدقيقة 46.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها سان جيرمان هذا الدور منذ عام 2016 ليفك عقدة لازمته في المواسم الثلاثة الماضية فشل فيها في تخطي الدور ثمن النهائي أمام برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ومانشستر يونايتد الإنكليزي توالياً.

أحداث المباراة

د (90+6) الحكم الإنكليزي أنتوني تايلور يعلن نهاية المباراة بفوز باريس سان جيرمان وتأهله إلى الدور ربع النهائي.

د (90+2) تبديل ثالث وأخير لسان جيرمان بدخول اليافع كواسي مكان الأرجنتيني باريديس.

د 89- الحكم يطرد الألماني ايمري تشان لدفعه نيمار.

د 87- ماريو غوتزه يدخل مكان المغربي أشرف حكيمي في صفوف دورتموند.

د 78- مدرب سان جيرمان يدفع بالظهير لايفين كورزاوا مكان دي ماريا الذي قدم أداء طيباً وبذل مجهوداً كبيراً في المباراة.

ضغط كبير من لاعبي دورتموند لكن دون تهديد فعلي لمرمى نافاس مقابل أداء دفاعي كبير من جانب باريس سان جيرمان.

د 69 -مدرب دورتموند، لوسيان فافر يدفع بيوليان براندت مكان ثورغان هازار وجيوفاني رينا مكان اكسيل فيتسيل (د 71).

د 63 - المدرب الألماني توماس توخيل يدفع بكيليان مبابي مكان الإسباني بابلو سارابيا.

دورتموند يحاول جاهداً الوصول إلى المرمى الباريسي لكن دون جدوى ومهمته تصبح أكثر تعقيداً مع مرور الدقائق، باريس سان جيرمان هو المتأهل الآن إلى ربع النهائي.

د 54- حارس دورتموند ينقذ مرماه ببراعة من كرة صاروخية أطلقها دي ماريا من ركلة حرة من حوالي 30 متراً !

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدفين دون مقابل.

د 46- الإسباني خوان بيرنات يضيف الهدف الثاني إثر لعبة جماعية جميلة جداً من الفريق الفرنسي الذي أثلج صدور مشجعيه المتواجدين أمام الملعب وشاشات التلفزة.

د 41- كاد البلجيكي ثورغان هازار أن يعادل النتيجة من تسديدة محكمة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة جانبت القائم الأيمن للمرمى الباريسي.

- دورتموند يكثّف من هجماته ومن محاولاته من إجل إدراك التعادل لكن حارس "بي اس جي" كيلور نافاس دائماً بالمرصاد.

د 28- نيمار يفتتح التسجيل برأسية من ركنية لعبها انخيل دي ماريا من الناحية اليمنى! هدف مستحق للفريق الباريسي الذي يقدم أداء أفضل من منافسه منذ انطلاق المواجهة.

د 25- تمريرة ذكية بالعمق من من الأرجنتيني انخيل دي ماريا إلى الأوروغوياني ادينسون كافاني الذي توغل بها وسددها قوية لكن قدم الحارس رومان بوركي حالت دون معانقتها الشباك! أخطر فرصة في المباراة حتى الآن.

د 22- المدافع بريسنل كيمبيمبي يتدخل في الوقت المناسب لإبعاد الكرة من أمام العملاق النرويجي ارلينغ هالاند الذي كاد أن يستثمرها!

د 19 - الفرصة الأولى الخطرة في المباراة جاءت عبر تسديدة قوية من قدم الإنكليزي جايدون سانشو على حافة منطقة الجزاء مرت بجانب مرمى الحارس كيلور نافاس.

- باريس سان جيرمان الذي سقط في الذهاب 1-2، يحاول منذ الدقائق الأولى مباغتة ضيفه الألماني وتسجيل هدف مبكر يضمن به العبور إلى ربع النهائي.

- يفتقد باريس سان جيرمان الذي يخوض المباراة في حديقة الأمراء (بارك دي برانس) بغياب الجماهير بسبب فيروس كورونا، لنجمه الدولي كيليان مبابي الذي يجلس على دكة البدلاء بسبب معاناته من التهاب اللوزتين وعدم خوضه تدريبات الفريق في اليومين الأخيرين، كما يغيب عدد من لاعبيه الأساسيين، أبرزهم قلب دفاعه وقائده البرازيلي تياغو سيلفا بسبب الإصابة، إضافة إلى الظهير البلجيكي توما مونييه ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي للإيقاف.

انطلاق المباراة

تشكيلتا الفريقين